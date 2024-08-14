Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre ilçeye bağlı Fırat Mahallesi 488. Sokak'ta bir kahvehanede iki grup arasında alacak verecek nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.