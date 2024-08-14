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        Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:44
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        Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İddiaya göre ilçeye bağlı Fırat Mahallesi 488. Sokak'ta bir kahvehanede iki grup arasında alacak verecek nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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