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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 01:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:05
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EYR 936 plakalı otomobil 5 Nisan Mahallesi Öğretmen Caddesi'nde 2 yayaya çarptı.

        Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir grup da otomobildeki kişilere saldırdı.

        Saldırıda otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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