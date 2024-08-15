Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EYR 936 plakalı otomobil 5 Nisan Mahallesi Öğretmen Caddesi'nde 2 yayaya çarptı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir grup da otomobildeki kişilere saldırdı.
Saldırıda otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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