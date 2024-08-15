Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
H.Y'nin kullandığı 72 EE 652 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Koyunlu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Necati E’ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necati E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.