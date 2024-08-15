Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        H.Y'nin kullandığı 72 EE 652 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Koyunlu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Necati E’ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Necati E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Kuzey Kutbu'nda üreyerek güneye göç eden taşçeviren kuşu, DHA muhabirinin o...
        Kuzey Kutbu'nda üreyerek güneye göç eden taşçeviren kuşu, DHA muhabirinin o...
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı
        AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da progr...
        AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da progr...
        Diyarbakır'da 50 yataklı devlet hastanesi hizmet vermeye başladı
        Diyarbakır'da 50 yataklı devlet hastanesi hizmet vermeye başladı