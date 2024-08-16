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        Diyarbakır'da 14 aylık bebek şişme havuzda oynarken hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:44
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        Diyarbakır'da 14 aylık bebek şişme havuzda oynarken hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 14 aylık kız bebek, şişme havuzda oynarken yaşamını yitirdi.

        Ailesiyle birlikte dedesi Abdullah Ö'nün Kazancı Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak bulunan Asel Lina T, akşam saatlerinde evdeki şişme havuzda suyla oynamaya başladı.

        Bir süre sonra evdekiler bebeğin havuzda hareketsiz yattığını gördü.

        Aile, havuzdan çıkardıkları bebeği Bismil Devlet Hastanesine götürdü ancak Asel bebek, kurtarılamadı.

        Şişme havuzda boğulduğu değerlendirilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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