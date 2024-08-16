Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Kayapınar Caddesi 261. Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, darp sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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