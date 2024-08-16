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        Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:01 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:05
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        Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kayapınar Caddesi 261. Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, darp sonucu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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