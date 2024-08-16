Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1810'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Türkan Mutlu, İstanbul'dan 11 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemi yaptığını belirterek, evladına kavuşana kadar da nöbeti sürdüreceğini söyledi.