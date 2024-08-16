Diyarbakır'da ambulans helikopter yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk için havalandı

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansa alınan çocuk, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalenin ardından çocuğun ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

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