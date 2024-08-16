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        Diyarbakır'da ambulans helikopter yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk için havalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:33
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter yüksekten düşen 8 yaşındaki çocuk için havalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

        Evin damından düşen Miraç Ç, yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan müdahalenin ardından çocuğun ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        Ekiplerce ambulans helikoptere alınan Miraç Ç, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası'ndaki helikopter pistine getirildi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansa alınan çocuk, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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