Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan son yolculuğuna uğurlandı

Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.