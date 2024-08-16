Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Şehitlik Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan asansör ustası A.Ç. (25) 13. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, A.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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