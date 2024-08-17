AFAD timi kavurucu sıcakta da eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) keşif müdahale timi, "Her mevsim ve her koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri eğitimlerini aksatmıyor.

Sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev alan ekipler için hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitimler, tüm zorlu koşullarda görev yapacakları şekilde planlanıyor.