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        AFAD timi kavurucu sıcakta da eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) keşif müdahale timi, "Her mevsim ve her koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:02
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        AFAD timi kavurucu sıcakta da eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor
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        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) keşif müdahale timi, "Her mevsim ve her koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.

        Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri eğitimlerini aksatmıyor.

        Sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev alan ekipler için hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitimler, tüm zorlu koşullarda görev yapacakları şekilde planlanıyor.

        Afet öncesi hazırlık eğitimleri için tehdit türüne ve derecesine uygun kıyafeti giyinen ve yaşam tüplerini donanan ekipler, hareket etmelerini zorlaştıran bu ekipman içerisinde kavurucu sıcaklıkta da eğitimlerini sürdürüyor.

        AFAD ekiplerinin, "KBRN" olarak kodlanan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldığı eğitimler "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" ilkesiyle uygulanıyor.

        Teknik ve teknolojik donanımlarını güçlendiren ekiplerin sıcak havada açık alanda gördüğü eğitim Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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