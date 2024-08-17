Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, H.N. ve A.N. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü öğrenciler için gezi düzenledi
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü öğrenciler için gezi düzenledi
        Kızının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 50 yaşında ünive...
        Kızının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 50 yaşında ünive...
        AFAD timi kavurucu sıcakta da eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor
        AFAD timi kavurucu sıcakta da eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor
        Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        Diyarbakır'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla...
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla...
        Diyarbakır'da otogarda unutulan çanta, fünye ile patlatıldı
        Diyarbakır'da otogarda unutulan çanta, fünye ile patlatıldı