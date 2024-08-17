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        Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 986 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:31
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        Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 986 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Diyarbakır'ın çeşitli noktalarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, cep telefonu kullanan, tehlikeli şerit değiştiren ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 986 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

        KGYS kameraları, helikopter ve dron destekli denetimler il genelinde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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