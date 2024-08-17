Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 986 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 986 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Diyarbakır'ın çeşitli noktalarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.
Denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, cep telefonu kullanan, tehlikeli şerit değiştiren ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 986 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.
KGYS kameraları, helikopter ve dron destekli denetimler il genelinde devam ediyor.
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