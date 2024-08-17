Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

KGYS kameraları, helikopter ve dron destekli denetimler il genelinde devam ediyor.

Diyarbakır'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 986 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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