Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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