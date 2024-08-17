Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
N.A'nın kullandığı 21 AEM 528 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Ziyaret Mahallesi Fis Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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