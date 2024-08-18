Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Ayşe Zarakolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olduğu tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.