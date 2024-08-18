HDP'li Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi memleketi Diyarbakır'da defnedildi

Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ekinci'nin eşi Perihan Ekinci ve yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.