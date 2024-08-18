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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:25
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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Recep D'nin kullandığı 23 ACE 298 plakalı otomobil, kırsal Karaçalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ferit D, Yalçın Ş, Mehmet Ş, Harun D. ve Miraç D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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