Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Recep D'nin kullandığı 23 ACE 298 plakalı otomobil, kırsal Karaçalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ferit D, Yalçın Ş, Mehmet Ş, Harun D. ve Miraç D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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