TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da tarihi yerleri gezdi, gala yemeğine katıldı

Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı.

Hacıosmanoğlu, daha sonra Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması öncesinde kente gelen Hacıosmanoğlu, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezdi, şehrin tarihi zenginlikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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