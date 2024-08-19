Diyarbakır'da ambulans helikopter kazada yaralanan 79 yaşındaki kadın için havalandı

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansa alınan Saliha Y, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalenin ardından kadının, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Dicle ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan Saliha Y, yakınları tarafından Dicle Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.