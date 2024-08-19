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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kazada yaralanan 79 yaşındaki kadın için havalandı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:26
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kazada yaralanan 79 yaşındaki kadın için havalandı
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

        Dicle ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan Saliha Y, yakınları tarafından Dicle Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan müdahalenin ardından kadının, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        Ekiplerce ambulans helikoptere alınan Saliha Y, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası'ndaki helikopter pistine getirildi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansa alınan Saliha Y, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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