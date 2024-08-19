Diyarbakır'da büyükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, 5 Ağustos'ta kırsal Yatır Mahallesi'nde 8 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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