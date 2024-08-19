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        Diyarbakır'da İsrail'in saldırılarına karşı duyarlılık etkinliği düzenlendi

        YediHilal Derneği Diyarbakır Şubesince İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına Gazze konulu pankartlar asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:57
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        Diyarbakır'da İsrail'in saldırılarına karşı duyarlılık etkinliği düzenlendi
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        YediHilal Derneği Diyarbakır Şubesince İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına Gazze konulu pankartlar asıldı.

        YediHilal Derneği Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına tepki amaçlı etkinlik gerçekleştirildi.

        Dernek üyeleri, sürücü ve yayaların dikkatini çekmek için şehrin işlek caddelerindeki trafik ışıklarına ve levhalarına Gazze konulu yazılı pankartlar astı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen şube başkanı Muharrem Akkum, İsrail’in saldırılarına karşı duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        İsrail'e karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini dile getiren Akkum, şunları aktardı:

        "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyarlılık oluşturmak ve bu insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Dernek olarak Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım çağrısında bulunuyoruz ve uluslararası toplumu bu acil duruma müdahale etmeye çağırıyoruz. Gazze'de yaşanan çocuk ölümleri ve gıda kıtlığı insan hakları ihlallerinin en acımasız örneklerindendir. İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşları olarak dayanışma içinde olmalı ve farkındalık yaratmalıyız. Gazze'deki insanların yanında olduğumuzu ve onların haklarını savunmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. İnsan haklarına saygı göstermek ve barış için çaba harcamak hepimizin sorumluluğudur."

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