Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

AK Parti Milletvekili Ataman, işçileri ve sendika üyelerini ziyaret ederek, bu mücadelelerinde işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da desteklerinden dolayı Milletvekili Ataman'a teşekkür etti.