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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:15
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

        AK Parti Milletvekili Ataman, işçileri ve sendika üyelerini ziyaret ederek, bu mücadelelerinde işçilerin yanında olduklarını belirtti.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da desteklerinden dolayı Milletvekili Ataman'a teşekkür etti.

        Kahraman, "Ekmekleri ellerinden alınan kardeşlerimizle beraber kimi zaman 45 derece sıcağın altında yılmadan usanmadan mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ise emekçilere yapılan haksızlığın toplumun vicdanını yaraladığını belirterek, desteğinden dolayı Ataman'a teşekkür etti.

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