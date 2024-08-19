TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da konuştu:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz o. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber ilkemiz de o." dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

Daha sonra Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler, merkez Kayapınar ilçesindeki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Şehmus Özer Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Hacıosmanoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Seçim sürecinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı ile konuşmasına değinen Hacıosmanoğlu, "O süreçte de konuştuk. 'Biz futbolu barış ve kardeşliğe hizmet etsin diye Amedspor için çalışıyoruz.' dedi. Bu vatan, bu bayrak bizim. Biz de onu istiyoruz. Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkes nereye entegre olmak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız." ifadelerini kullandı.

Futbolun en büyük özelliğinin geniş kitlelere hitap etmesi olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, barışı ve kardeşliği sağlamak için her alanda kullanılması gerektiğini belirtti. Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu: "Bizim de ilkelerimiz o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede, tarafsız olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmek için Sayın Başkan az önce gezdirdi. Altyapıya tesisler yapıyorlar. Bunlar sadece Amed Spor'a değil, bütün ülke sathına yayacağız. Tesisler yapabilirsiniz ama tesislerin eğer içini profesyonelce doldurmazsanız oradan ürün çıkmaz. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz o. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber ilkemiz de o. Evet profesyonel ligler devam edecek ama amatörde yarışmacı değil de üreten olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir yabancı sıkıntısı var bu ülkede.

Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. Üçüncü, ikinci ve birinci ligde benim şahsi düşünceme göre tabii bu ekip işi. Şahsi düşüncem, bu liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynamasını istemiyorum. Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olmak gerekiyor. Profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz. Onları belirleyip amatörden başlayıp üçüncü, ikinci ve birinci ligde yarışmacı takımdan daha ziyade elbette yarışma da olacak işin içinde ama üretim kısmı daha önde olursa o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız."

Amaçlarının futbolu amatörden başlayarak, üreten konumuna götürmek olduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, bunun için çalışacaklarını dile getirdi. Hacıosmanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Amed Spor da bu ülkenin takımı. Bu akşam maçımız var, dünden beri şehirdeyiz. Mükemmel bir şehir. Zaten eski Diyarbakır'ı konuşmaya gerek yok, medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Örnek alınması gereken bir şehir. Planlamasıyla, Türkiye'ye örnek olacak bir şehir." Çocukları spora katmak ve daha iyi yerlere kanalize etmek gerektiğini anlatan Hacıosmanoğlu, çocukları bu topluma kazandırmanın en büyük aktörünün spor olduğunu, bunu aktif olarak kullanacaklarını kaydetti.

- "Buradan Türkiye'ye kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber akşamki maçta gösterelim" Hacıosmanoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Buradan Amed Spor'un taraftarlarına da seslenmek istiyorum. Biliyorum bana karşı büyük duygular besliyorlar. Buradan Türkiye'ye kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber akşamki maçta gösterelim. Bir sonraki adımlarımızda kardeşlik iklimine katkı sağlayacak bir atmosferi yaratırsak bu hem Diyarbakır'a hem Amed Spor'a hem de diğer illerimize, Türk futboluna örnek olur. Temennim ve beklentim de o. Tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel olacak her şey."

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı ise kentin 2 gündür tarihi anlar yaşadığını belirterek, başkan Hacıosmanoğlu'na kente yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti. Sadece bir futbol kulübünden ibaret olmadıklarını ve birçok alanda mücadele ettiklerini dile getiren Elaldı, altyapı, kadın ve engelsiz takımları için yardım beklediklerini belirtti. Kick boks ve boksta dünya şampiyonu çıkardıklarını ifade eden Elaldı, "Altyapımız çok güçlü, binlerce çocuk altyapımızda. Amacımız futbolu bölgeye tam anlamıyla hakim kılmak." dedi.