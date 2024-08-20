Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın son maçında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu maçta tüm aksilikler ya da tüm olumsuzluklarla başa çıkamamak gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Maçın ardından açıklamada bulunan Yanal, bir hedef için yola çıktıklarını belirterek, yolun sonunda koşullar ne olursa olsun bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"Bu, hiçbir zaman şaşırtma ya da herhangi bir niyetle değil tam inanarak söylediğim bir şey. Çünkü burada yapılan her şey şu anda olağanüstü bir çabayla gerçekleşiyor. Çok eksiklerimiz olduğunu biliyorum. Bu eksikler asla sonuçla ilgili değildir. Hiçbir zaman da zemine ne oyuncuya ne de alınan sonuçlara hiçbir şey bağlamadan bunu söylüyorum, başarı sancılı bir iştir." diyen Yanal, başarının özellikle yeniden ayağa kalkmaya, koşmaya çalışan bir takım için daha da sancılı olduğunu belirtti.

Yanal, şunları kaydetti: "Bunların mutlaka karşılığını alacağız. İyi bir takımımız ve oyuncularımız var. Biz bu hedefte kesinlikle sonuca varacağız. Bu maçta tüm aksilikler ya da tüm olumsuzluklarla başa çıkamamak gibi bir süreci yaşadık. Bununla ilgili de oyuncularımızın elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Bunların çok kısa bir sürede büyük bir ihtimalle milli takım arası olacaktır, tamamlanacağı görüşündeyim. Hem yönetim hem biz fazlasıyla mesai yapıp bu sonucu alacağız." Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Diyarbakır'da çok iyi ağırlandıklarını ve aynı şekilde İstanbul'da da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlamak istediklerini söyledi.

Üst düzey bir organizasyonla bütün şehrin, bu ev sahipliğini Türkiye'ye örnek olacak şekilde yaptığını belirten Korkmaz, güzel ev sahipliğinden dolayı Diyarbakır halkına teşekkür ettiklerini dile getirdi. "Bütün mesaisini sadece Diyarbakır emniyeti ve güvenliği için değil, aynı zamanda sosyal hayatın da gelişmesi için vakfetmiş önemli bir vazife ve devlet adamı, şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Dün Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kaldık. Bunu çok samimiyetle söylüyorum, ben de ailemi alıp tekrar Diyarbakır'a geleceğim gezmeye. Çünkü, Türkiye'ye örnek olacak bir misafirperverlik gördük. Esnaf, halk kim sokakta görse bir şey ikram etmek istiyor. Alışveriş yaptığımız esnafla dostluk kurduk." diyen Korkmaz, Diyarbakır'a geldikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.