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        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:46
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        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde bulunan 4 katlı alışveriş merkezindeki bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan dolayı vatandaşlar ve çalışanlar alışveriş merkezinden çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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