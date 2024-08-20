DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat öğrencilerle bir araya geldi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavına girecek öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavı başladı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos'ta spor salonunda yapılacak.

2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak.