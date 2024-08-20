Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
İlçeye bağlı Tuzla Mahallesi'nde çalılıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, S.B'ye ait park halindeki 21 ADC 934 plakalı otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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