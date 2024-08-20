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        Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:09
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        Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün en yüksek hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü Diyarbakır'da, yarın 42, 22 Ağustos'ta 41 ve 23 Ağustos'ta 40 derece sıcaklık bekleniyor.

        Kentte aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor.

        Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da, çocuklar da süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

        Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiye taşıyor bazıları da pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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