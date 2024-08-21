Diyarbakır'da yasa dışı kara avcılığıyla mücadele için jandarma personeli bilgilendiriliyor

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, yasa dışı kara avcılığın önlenmesi için ilçelerde jandarma personelini bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı, paydaş kurumlar ile koordineli çalışarak, yasal mevzuat çerçevesinde çevre, doğa ve hayvanların korunması için sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yasa dışı kara avcılığının önlenmesi için İlçe Jandarma Komutanlıklarında personele bilgi veriyor.

HAYDİ ekibi ve jandarma devriyelerince yaban hayatın ve av hayvanlarının korunmasına yönelik 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ihlal edilmemesi için Kulp ve Lice ilçeleri başta olmak üzere en ücra bölgedeki yol kontrol noktaların da görev yapan jandarma personeline yönelik çalışma yürütülüyor.

Ekipler, av yasağının sona ereceği 31 Ağustos 2024 ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak kara avcılığı öncesi jandarma ekiplerini hem çevre ve doğa popülasyonunu korumanın önemini hem de yasa dışı kara avcılığa fırsat verilmemesi konusunda bilgilendiriyor.