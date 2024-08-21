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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:57
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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi 825 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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