Diyarbakır'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Diyarbakır'da yorgun merminin isabet ettiği 66 yaşındaki kadın yaralandı.
Diyarbakır'da yorgun merminin isabet ettiği 66 yaşındaki kadın yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 629. Sokak'ta yürüyen K.K'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.
Merminin sırt bölgesini sıyırdığı belirlenen K.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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