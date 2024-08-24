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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:19
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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ziyaret etti.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1818'inci gününde sürüyor.

        AK Parti İl Başkanı Ocak, oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

        Ocak, ailelerin uzun süredir evlatları için nöbette olduğunu söyledi.

        Evlat nöbetindeki aileleri dinlemeye, onların sesi olmaya ve onları desteklemeye geldiklerini ifade eden Ocak, annelerin, terör örgütüne karşı direnişin sembolü olduğunu belirtti.

        Annelerin tüm Türkiye'ye umut olduğunu anlatan Ocak, şunları kaydetti:

        "Annelerimizin bu mücadelesi tüm Türkiye'ye yayıldı. Terör örgütü bu annelerimizin mücadelesiyle ciddi bir sarsıntı geçirmiştir. Artık eskisi gibi gençleri kandırıp, saflarına katamamaktadır. İnsan haklarından dem vuran, çocuk haklarından dem vuran siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının 1818 gündür burada bir mücadele veren anneleri ziyaret etmemeleri, onların sesini duymamalarını Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. 55 aile evladına kavuştu. Biz inanıyoruz ki bütün anneler, evlatlarına kavuşacaktır. Son ana kadar onların yanında ve sesi olmaya devam edeceğiz."

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