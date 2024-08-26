AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan, DÜ Rektörü Pro. Dr. Eronat'a ziyaret
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'u ziyaret etti.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'u ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Yaz, Rektör Eronat'a yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Eronat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yaz'a teşekkür etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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