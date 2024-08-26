AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan, DÜ Rektörü Pro. Dr. Eronat'a ziyaret

Eronat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yaz'a teşekkür etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Yaz, Rektör Eronat'a yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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