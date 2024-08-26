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        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:40
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        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.

        AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

        Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.

        Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince de arama çalışmalarında yer alan ekiplere çorba ve çay ikramında bulunuldu.

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