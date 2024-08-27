Diyarbakır'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak için tarlaya giden 9 yaşındaki Y.C, amcası A.C'nin kullandığı kamyonetin geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

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