Diyarbakır'da trafik denetimleri yapıldı

Diyarbakır'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik kazaları ve buna bağlı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

PTS-EDS Hız Koridorları ile çeşitli trafik kural ihlallerine yönelik ilin farklı noktalarında bulunan KGYS kameralarından 24 saat esasına göre kontroller devam ediyor.