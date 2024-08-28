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        Diyarbakır'da "Vakıflar Eğitim Programı" düzenlendi

        Diyarbakır'da, 126 vakfın temsilcisinin katılımıyla Vakıflar Eğitim Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:58
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        Diyarbakır'da "Vakıflar Eğitim Programı" düzenlendi
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        Diyarbakır'da, 126 vakfın temsilcisinin katılımıyla Vakıflar Eğitim Programı gerçekleştirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu proje kapsamında, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bingöl'de faaliyet yürüten 126 mülhak, yeni kurulmuş ve cemaat vakfı temsilcisine Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda eğitim verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, uzmanlar tarafından "Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri", "vakıf kavramı ve kapsamı", "vakıf işlemleri ve beyannameleri", "vakıf denetiminde karşılaşılan sorunlar", "vakıflarda vergi muafiyeti ve kaynak geliştirme" başlıklı konularda katılımcılara eğitim verildiğini bildirdi.

        Vakıflarla ilgili konularda araştırma, geliştirme, eğitim, kültür ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla eğitimlerin belirli aralıklarla düzenlenmesinin planlandığını aktaran Demir, "Vakıfların iki önemli unsuru vardır. Birincisi insanların yararlanması için kamuya terk edilen taşınmazlar. İkincisi ise bu taşınmazların ebedi olarak yaşaması ve topluma hizmet sunabilmesi için bırakılan gelir kaynaklarıdır." dedi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yurt içi ve dışında ecdatlarının ayak izlerinin olduğu topraklarda kendilerine miras kalan vakıf kültürü eserlerine sahip çıktıklarını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

        "Eserlerimizi ihya ederek gelecek nesillere daha iyi şartlarda miras bırakıyoruz. Sadece eser ihya etmiyor, hayır severlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, birçok faaliyette bulunarak kamusal hizmetlerin en kısa yoldan halka ulaştırılmasında, eğitim ve bilimin desteklenmesinde, merhamet ve yardımlaşma duygularının kurumsallaşmasında öncü kuruluş olmuştur."

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