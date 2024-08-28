Diyarbakır İl Jandarma Komutanı, 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları hakkında bilgi verdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Narin'imiz için devletimiz bütün imkanları şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Allah nasip ederse kısa bir zamanda Narin'imize ulaşacağız. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000 küsur komando halihazırda ikinci, üçüncü defa arazide, bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir." dedi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan Hareket Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki okul içerisinde Harekat Merkezi'ni kurduklarını, merkezde Narin'i arama ve faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığından 1030, AFAD'tan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, Dicle Üniversitesi'nden 80, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden 53 ve gönüllü 180 olmak üzere 7 kurumdan 1710 personelin arama çalışmalarında yer aldığını kaydeden Yıldırım, 9 köpek, 115 аrаç, 2 helikopter, 38 dron faaliyeti takviyesi yapılarak, karadan ve havadan 55 kilometrekare alan ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu ve 24 kilometre su kanalının arandığını bildirdi.

- "Devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır" Arama çalışmaları kapsamında 12 bin 565 araç ile 32 bin 952 kişinin sorgulandığını, 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada uzman ekipler tarafından arama yapıldığını ifade eden Yıldırım, 16 plaka tanıma sistemi ile 78 kameranın incelendiğini, 8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere toplam 66 kişinin ifadesine başvurulduğunu bildirdi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Narin'imiz için devletimiz bütün imkanları şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Allah nasip ederse kısa bir zamanda Narin'imize ulaşacağız. Tabii ki olay yeri incelemesinden tutun kriminal ekiplerimiz en ince ve hassas konulara kadar değinmiştir. En ufak delillere kadar gerekli inceliği yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000 küsur komando halihazırda ikinci, üçüncü defa arazide, bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzere birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabi ki bu süreç içerisinde birçok ihbar gelmektedir, asıllı asılsız olsa da biz her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı, yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı ve imkanlarını biz buraya yağdırdık. Allah devletin bütün imkanlarını bize verdi ve biz bunları kullanıyoruz. Merak etmeyin, bu kızımıza niyetimiz sağ salim inşallah ulaşalım. Derdimiz o yönde, sağ salim ulaşma yönünde. İsteğimiz o ki Narin'imize sağ salim ulaşalım.

- "Sonuca çok yaklaştık" Hareket Merkezi'ndeki personelin de alanında uzman olduğunu aktaran Yıldırım, çalışmalarına hep beraber devam ettiklerini kaydetti. Yıldırım, "Yani çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imize müjdesini bu millete gene burada da vermek isterim. Allah hepimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, "olaya ilişkin ipucu var mı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Tabii ki elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika, bakın saat saat demiyorum dakika dakika Narin’in köydeki hareketlerini, faaliyetini her türlü şeyini kayıt altına aldık. Biz zaten delilleri bir şekilde oluşturuyoruz. Bu deliller üzerinde yürüyoruz. Sonuca çok yaklaştık. Ben buna inanıyorum. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucu alacağız." diye konuştu.

Yıldırım, konuşması şöyle sürdürdü: "Biz olayı ilk andan itibaren adli vaka olarak görüyoruz. İlk andan itibaren bize haber verildiği andan itibaren olay adli bir vaka. Bizim için adli, kolluk için adli. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Yani şu anda da sizleri açıklayamadığım her türlü ihtimali de değerlendiriyoruz ve değerlendirmek zorundasınız. Böyle bir çalışmamız var. Günümüzdeki şu anda yapılan arama çok daha büyük çaplı bir arama. Daha ince, daha acaba gözden kaçan bir yer var mı mantığında biz en ufak ihtimali de değerlendirmek zorundayız, değerlendiriyoruz. İnşallah sonuç alacağız."