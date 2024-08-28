Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının yürütüldüğü kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandı.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

"Narin 8 günden beridir kayıp. Arkadaşlarının etkilenmiş olabileceğini, bu süreçten yıpranmış olabileceğini düşündüğümüz için çalışmayı başlattık. Çocuklara en azından psikolojik olarak bu kaygılarını, streslerini, yaşamış olduğu kötü duyguları atlatabilmeleri için psikososyal destek ekibimizle yani uzmanlaşmış ekibimizle destek olmaya geldik. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."

Köyde travmatik durum yaşayan yetişkin bireylere de destek sunmak için planlama yapacaklarını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Onlara yönelik de bireysel görüşmelerimiz olacak, onun planlamasına da başladık. Bu şekilde burada çalışmalarımız devam ediyor. Olaydan etkilenmelerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. En azından bir konfor alanı oluşsun, çocuklar o duygudan birazcık uzaklaşsın istiyoruz. Çocuklar çok fazla bu süreçten etkilenmiş olabilir. Biz en azından o olumsuz etkilenmelerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz."