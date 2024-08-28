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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:21
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Mahalledeki Tavşantepe İlkokulunda kurulan Hareket Merkezi'nde tüm ekiplerin koordineli bir şekilde arama çalışması yapması sağlanıyor.

        Her detayın en ince ayrıntısına kadar incelendiği soruşturmada, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin peyderpey ifadesine başvuruluyor.

        Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

        Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

        Jandarma Sualtı Arama Kurtarma'ya (JAK) bağlı dalgıç ekipler de mahalledeki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda arama yaptı.

        - Derede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı

        Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.

        Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

        Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

        Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yürüttü.

        Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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