Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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