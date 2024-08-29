Dicle Elektrik'ten işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Dicle Elektrik, işitme engelli vatandaşların elektrik hizmetlerine daha kolay erişim sağlayabilmesi için "Engelsiz Enerji Projesi" başlattı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe 2014 yılında dört dilde hizmet veren çok dilli çağrı merkezinin oluşturulduğu anımsatıldı.

İşitme engelli vatandaşların elektrik hizmetlerine daha kolay erişim sağlayabilmesi için "Engelsiz Enerji Projesi"nin başlatıldığı bildirilen açıklamada, proje ile işitme engelli abonelere görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunulduğu, özel gereksinimli vatandaşların şikayet, öneri ve taleplerini kolaylıkla iletmelerine olanak tanındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje, işitme engelli elektrik abonelerinin mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak iletişim kurmalarına imkan tanıyor. Şikayet, talep, öneri, kaçak ihbarı, borç sorgulama, arıza kaydı oluşturma ve daha birçok işlem bu hizmet kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Proje, işitme engelli vatandaşlarla daha güçlü ve engelsiz bir iletişimi mümkün kılacak. Bu hizmet sayesinde işitme engelli müşterilerimizle daha güçlü bir iletişim kurarak, onların ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebiliyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitemizi sürekli olarak geliştirmek en büyük önceliğimizdir."​​​​​​​