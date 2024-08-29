Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo cihazı sayısı 5'e çıktı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo cihazı sayısı artırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinde sunduğu teknolojik yeniliklerle bölgenin öncü hastanelerinden biri olmaya devam ediyor.

Hastane bünyesinde yeni açılan Bi-Plan anjiyo cihazı ile birlikte anjiyo cihazı sayısının yükseltildiği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yeni nesil çok fonksiyonlu anjiyo cihazı, kalp, beyin ve bacak anjiyosu gibi farklı branşlarda hizmet verebilme kapasitesine sahip. Hastane bu gelişmiş teknoloji sayesinde hastalara daha hızlı, güvenli ve etkili tedavi imkanları sunmayı amaçlıyor. Hastane, Sağlık Bakanlığının desteği ile modern tıbbi cihazlarla bölge halkının ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini sunmaya kararlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Hastane artan anjiyo cihazı kapasitesiyle birlikte, hastalara sunulan görüntüleme hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini daha da artırmış bulunuyor."