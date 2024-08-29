Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 1439 sağlık personeline sertifika verildi

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sertifikalı eğitim programlarıyla 1439 sağlık personeline sertifika verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 1439 sağlık personeline sertifika verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sertifikalı eğitim programlarıyla 1439 sağlık personeline sertifika verdi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane sertifikasyon birimi, 2016 yılında başladığı faaliyetlerini her geçen yıl genişleterek sürdürüyor.

        Üç sertifikalı eğitim programı ile hizmet vermeye başlayan birim, bu yıl itibarıyla program sayısını 10'a çıkardı.

        Bugüne kadar 80 eğitim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Sertifikalı eğitim programları, sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini güncelleyerek belirli uzmanlık alanlarında derinleşmelerini hedefliyor. Bu sayede sağlık çalışanları, en güncel tedavi yöntemleri, teknolojik gelişmeler ve hasta bakım standartları hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, bu eğitimler ulusal ve uluslararası standartlara uygun yetkinliklerin kazandırılmasına ve bu yetkinliklerin belgelendirilmesine de olanak tanıyor. Bu programlarla sağlık çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmanın yanı sıra, toplum sağlığının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor. Sağlık sektörünün değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamayı kolaylaştıran bu eğitimler, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırarak, nitelikli iş gücünün oluşması amaçlanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor

        Benzer Haberler

        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ağabeyinin gözaltı süresi uzatıldı
        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ağabeyinin gözaltı süresi uzatıldı
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo cihazı sa...
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo cihazı sa...
        Dicle Elektrik'ten işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti
        Dicle Elektrik'ten işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, gözaltına alınan ağabeyi İstan...
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, gözaltına alınan ağabeyi İstan...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8...
        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (5)
        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (5)