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        Diyarbakır'dan 9 kişi Danimarka gezisine katıldı

        Diyarbakır'dan 9 kişi, Danimarka'nın Kopenhag kentindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:42
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        Diyarbakır'dan 9 kişi Danimarka gezisine katıldı
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        Diyarbakır'dan 9 kişi, Danimarka'nın Kopenhag kentindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Proje Koordinatörü Özgür Özdemir ve proje yürütme kurulu üyelerinden oluşan 9 kişilik ekip, "Sosyal içerme için spor projesi" kapsamında Danimarka'nın Kopenhag kentinde ziyaret ettikleri belediye, spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile istişare toplantısı yaptı.

        Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Programına sunulan projenin kabul edildiğini, proje kapsamında çalışan personelin hareketliliğini sağlamak amacıyla 7 günlük işbaşı ve gözlem ziyareti gerçekleştirildiğini söyledi.

        Proje ile Danimarka'da spor alanında belediye ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını yerinde incelediklerini dile getiren Özdemir, Danimarka'daki spor personeli ile kurulan çalışma ağının bundan sonraki proje çalışmalarına katkı sağlayacağını aktardı.

        Yapılan çalışmalarla kurumda görev yapan spor çalışanlarını, antrenör, uzman ve tesis amirlerinin niteliğini artırmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

        "Kentte kısıtlı imkanlara sahip gruplar için spor alanında yeni yatırımları ve çalışmaları teşvik etmek ve spor alanında fırsat eşitsizliğini azaltıcı tedbirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu proje çalışmalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen İl Müdürümüz Nuammer Uslu, Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin, Spor Şube Müdürü Baki Karabulut ve projeye kapsamındaki işbaşı ve gözlem ziyaretine katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

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