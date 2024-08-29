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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin yayın yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:10
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması olayına ilişkin yayın yasağı getirildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Başsavcılık, soruşturma kapsamında olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

        Talebi değerlendiren Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması, toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli gözetilmesi gerektiği, soruşturmanın gizliliği esası gereği, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi, tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği ile kamu düzeninin korunması adına 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılmasına ilişkin yayın yasağı konulması"na karar verildi.

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