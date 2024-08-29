Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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