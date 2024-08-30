Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik önünde devam eden törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacer Kurt, halkı selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Zorluoğlu, "30 Ağustos Zaferi, asla boyunduruk kabul etmeyen milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya bir kere daha haykırılmasıdır. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Zorluoğlu, törende, milletin 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesinin, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere taşındığını söyledi.

Türkiye'nin 102 yıl önce olduğu gibi bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehdit ile saldırıları bertaraf etme konusunda kararlılığını muhafaza ettiğini belirten Zorluoğlu, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının parlayan yıldızı olmaya aday bir şehir olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sanayi, ulaşım altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirasıyla Diyarbakır, kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en müreffeh şehirlerinden biri haline gelecektir. Ancak bunun gerçekleşebilmesinin en temel şartı, sağlanan huzur ve güven ortamına Diyarbakırlı hemşehrilerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır. Bu şehir bunu başarabilecek imkana da potansiyele de sahiptir."