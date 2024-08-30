Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Öncülü Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.M.D, M.A.D, E.E.D, E.Ü.D. ve E.D.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M.D. ve M.A.D. kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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