Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde, aralarında DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) olduğu bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından bir grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Grup, buradan Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, burada bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bir süre halay çeken grup, daha sonra dağıldı.