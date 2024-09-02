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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcaya tutuklama talebi

        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:19
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcaya tutuklama talebi
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        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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